DIRECT - L1 : Lille doit assumer ses ambitions face à Clermont

Le LOSC reçoit Clermont cet après-midi avec l'intention de faire fructifier sa victoire à Lyon dimanche dernier. Pour cela, il faudra retrouver des attaquants plus efficaces et plus tranchants face à une équipe qui se bat pour le maintien. Coup d'envoi 17h05