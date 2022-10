DIRECT - L1 : Lille et Lens s'affrontent dans un derby très attendu

Les regards de la France du football seront tournée vers le Nord ce dimanche 9 octobre, pour l'affiche de la 10e journée de Ligue 1 entre le Lille Olympique Sporting Club et le Racing Club de Lens . Ce derby, le premier de la saison et le sixième depuis le retour des Lensois dans l'élite se présente avec de nombreux enjeux à tous niveaux et pourrait rabattre les cartes de ce début de saison.

Côté lillois, le président Olivier Létang s'est exprimé dimanche dernier après la défaite à Lorient (2-1) et s'attend à une réaction d'orgueil et du caractère de la part de ses joueurs.

Côté lensois, le début de saison historique du club (21 points après 9 matchs) est entaché cette semaine par le départ de Florent Ghisolfi pour l'OGC Nice , directeur sportif sang-et-or et l'un des artisans de l'excellent situation des lensois.

