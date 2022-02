DIRECT - L1 : Lille ne doit pas se manquer face à Metz

Le LOSC reçoit une équipe malade, relégable et 19e de Ligue 1 ce soir au stade Pierre-Mauroy : le FC Metz. Un adversaire bien moins coriace sur le papier que le champion d'Europe en titre, Chelsea, qui se dresse sur son chemin mardi soir à Londres. Attention à ne pas se projeter sur la Champion's League trop tôt et laisser échapper des points précieux dans la course aux premières places de Ligue 1. En cas de victoire, le champion de France prendrait provisoirement la 5e place du championnat (+5 places).

Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Nord à 21h00 avec Sylvain Charley et Adrien Bray, avant-match dès 20h30.