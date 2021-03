DIRECT - L1 : Lille peut prendre de la hauteur face à Nîmes

Les Dogues ont de l'appétit. Au menu, les Crocodiles nîmois, 19èmes de Ligue 1. L'enjeu est de taille : Lille peut conforter sa première place et mettre la pression sur ses principaux poursuivants.

Leader du championnat avec 63 points, le club nordiste peut frapper très fort dans la course au titre en prenant six points d'avance sur ses deux poursuivants, Paris et Lyon. Les deux clubs s'affrontent justement ce soir (21h00) et il y aura forcément des points perdus au terme de cette confrontation.

Si les Lillois sont invaincus en Ligue 1 depuis le 6 janvier (une défaite 2-1 contre Angers), ils comptent trois matches nuls sur les cinq dernières rencontres. Les hommes de Christophe Galtier devront retrouver leur efficacité offensive pour venir à bout de Nîmes.

Jérémy Pied est le seul absent dans le groupe lillois (entorse). Renato Sanches, d'abord incertain, figure bien sur la feuille de match.