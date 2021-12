Le Racing Club de Lens reçoit le PSG ce soir pour la 17e journée de Ligue 1. Pour la Sainte-Barbe, les Lensois auront à coeur de créer la surprise face au sextuple ballon d'or Lionel Messi et l'armada de stars parisiennes. Coup d'envoi 21h00 au stade Bollaert.

DIRECT - L1 : Match de gala à Bollaert entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain

Sotoca, Gradit et Fofana parmi les hommes de base de Franck Haise.

Le Racing Club de Lens n'a pas gagné depuis 3 matchs et n'a pas su tirer avantage de sa supériorité numérique à Clermont mercredi (2-2). Ce soir, l'enjeu sera peut-être ailleurs dans ce match de gala face au PSG et Lionel Messi qui vient d'être élu ballon d'or de l'année 2021. Le 4 décembre marque aussi la Sainte-Barbe, sainte patronne des mineurs de fond et devrait apporter un supplément d'âme aux Sang-et-Or qui portent un maillot spécial pour l'occasion. Coup d'envoi 21h00 au Stade Bollaert.