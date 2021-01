DIRECT - L1 : Match européen entre le LOSC et le Stade Rennais

Invaincu depuis 7 matchs en Ligue 1, le Stade Rennais est une équipe en pleine forme avant d'affronter le LOSC. Privés de Bourigeaud, les Bretons restent un adversaire dangereux et candidatent une place sur le podium du championnat.

Le LOSC privé de Yilmaz et Pied arrive avec moins de certitudes dans le jeu après un début d'année poussif, mais les Lillois montent en puissance et vont pouvoir compter sur le retour de Zeki Celik et Renato Sanchez pour apporter de la fraîcheur et une profondeur de banc plus importante avant de retrouver un calendrier plus chargé.

En cas de victoire, les Lillois resteraient au contact du PSG vainqueur vendredi de Montpellier et prendraient 9 points d'avance sur leur adversaire du jour. Une belle affiche, qui commencera au coup de sifflet de Mr Wattellier, à 17 heures.