DIRECT - L1 : Nouvel exploit lensois face au PSG ?

Le match aller entre Lensois et Parisiens avait une saveur particulière : 5000 spectateurs, match décalé dû au Covid, Lens dominé mais gagnant, ... Le contexte est différent aujourd'hui. Le Racing Club de Lens est un candidat sérieux à l'Europe, le PSG est menacé de perdre son titre à la moindre contre-performance, la rencontre située entre deux matchs de ligue des Champions pour les Parisiens en ballotage défavorable, ...

Franck Haise va devoir composer avec de nombreux absents : Issiaga Sylla, Loïc Badé et Massadio Haïdara sont suspendus, Louveau, Oudjani et Diallo sont blessés, Leca, Sotoca et Doucouré en cours de forme.

Le PSG a laissé Kylian M'Bappé au repos pour cette rencontre, à trois jours de la demi-finale retour contre Manchester City (1-2 à l'aller).

Coup d'envoi 17h00, rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Nord.