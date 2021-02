DIRECT - L1 : Pas le temps de souffler pour le RC Lens qui reçoit Rennes

Le calendrier du Racing Club de Lens l'oppose à trois candidats aux places européennes en l'espace de 8 jours : Montpellier, Marseille et le stade rennais, ce soir pour la 24e journée de Ligue 1 (21h00). Les Lensois vont vouloir faire mieux que le match nul frustrant de mercredi (2-2) contre l'OM.

Avec quatre victoires à domicile en 11 matchs depuis le début de saison, le RC Lens semble éprouver quelques difficultés à Bollaert. Après le match nul frustrant de mercredi contre l'Olympique de Marseille (2-2), les Lensois vont avoir l'occasion de se rattraper contre le Stade Rennais ce soir, à 21 heures.

Rennes exclu du peloton de tête pour la course au podium, le club breton est maintenant en tête du deuxième wagon, celui qui s'inscrit dans la course aux places européennes.

Avec deux points d'avance sur le RC Lens et le FC Metz, les hommes de Guy Stephan vont vouloir assumer leur statut d'équipe européenne ce soir contre le promu lensois.

Ce match se jouera sans Ignatius Ganago, pas encore remis de sa blessure, Ismaël Boura et Cheick Traoré étaient mis à disposition de l'équipe réserve ce matin contre celle de Valenciennes.