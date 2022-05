DIRECT - L1 : Réaction d'orgueil attendue de Lille pour la réception de Monaco

Le LOSC n'a plus rien à jouer en cette fin de saison, 10e et incapable de s'accrocher au bon wagon pour disputer l'Europe. A trois journées de la fin de saison, les Lillois peuvent servir d'arbitre dans cette course à l'Europe, et dès ce soir face à Monaco (J36). Coup d'envoi 21h00

Le LOSC est bien loin du sprint final 2021 qui l'avait vu décrocher le titre de champion de France de Ligue 1. Le LOSC 2022 est plus poussif, capable même de se saborder comme le week-end dernier à Troyes (3-0). A trois journées de la fin, les Lillois n'ont plus qu'un rôle d'arbitre à jouer dans la course à l'Europe, et cela commence par la réception de l'AS Monaco ce soir. Les Monégasques, restent de leur côté, sur 7 victoires consécutives en ligue 1 et lorgnent sur le podium de Ligue 1 qu'ils avaient accroché l'an dernier derrière le LOSC et le PSG.