DIRECT - L1 : Retour au pain quotidien pour Lille à Nantes

Le LOSC retrouve le championnat après la parenthèse Ligue des Champions mercredi contre Chelsea, et se déplace à Nantes pour la 29e journée de Ligue 1. L'effectif lillois est décimé, la victoire sera pourtant primordiale pour continuer de croire à l'Europe. Coup d'envoi 21h00

Après un match convaincant et plein de mérite en Ligue des Champions mercredi soir, le LOSC retrouve le championnat avec un déplacement à Nantes ce soir, pour le compte de la 29e journée de Ligue 1.

Sans Botman, Celik, et Renato Sanches, Jocelyn Gourvennec devra tirer le meilleur de ses joueurs pour gagner à la Beaujoire et rester bien classé dans la course à l'Europe avant le sprint final.

Coup d'envoi 21h00, match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Nord avec Sylvain Charley.