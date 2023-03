Ligue 1 : Loïs Openda guide le RC Lens à Clermont

Le Racing Club de Lens est à Clermont cet après-midi pour retrouver la victoire, chose qu'il n'a plus connu à l'extérieur depuis début novembre et un déplacement chez la lanterne rouge de Ligue 1, Angers ( SCO 1 - 2 RCL, 14e journée ). Une éternité pour un concurrent à l'Europe, qui a d'abord vu son avance fondre au classement avant de se faire déloger du podium par Marseille et Monaco, et désormais de regarder dans le rétroviseur pour continuer d'ambitionner une place européenne à l'issue de la saison.

ⓘ Publicité

loading

Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Nord à 13h00 avec les commentaires de Sylvain Charley au stade Gabriel-Montpied . Avant-match dès 12h30 autour d'Adrien Bray et vos avis au 03.20.55.89.89.

loading

loading