DIRECT - L1 : Un derby Lille - Lens attendu avec impatience des deux côtés

Lille et Lens s'affrontent dans le troisième derby de la saison ce soir, pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Tous les deux candidats à l'Europe, les deux clubs pourraient être distancés par leurs concurrents directs en cas de contre-performance. Coup d'envoi à 21h00.

Après les débordements du match aller, le derby entre le LOSC et le RC Lens s'annonce sous tension lors de la 32e journée de Ligue 1. Un très gros dispositif ce soir autour de cette rencontre, qui est également importante sur le plan sportif pour les deux équipes. Un point seulement sépare Lille, 7e et Lens, 8e, qui sont toujours en course pour une place européenne à 7 matchs de la fin de la saison.

Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Nord avec les commentaires de Sylvain Charley et Mehdi Izeghouine. Romane Porcon nous fera également vivre l'ambiance au plus près des supporters.