DIRECT - L1 : Un LOSC au ralenti joue gros à Rennes

Le LOSC en difficulté actuellement, Ismaily et Djalo ici ne communiquent pas sur un ballon aérien.

Après une défaite à Nice dimanche dernier (1-0) et un match nul face à Clermont mercredi (0-0) , le LOSC aura fort à faire ce soir face au Stade Rennais (5e) au Rhoazon Park. Toujours en difficulté devant les buts, les attaquants lillois auront la pression face à la meilleure équipe à domicile de la saison (30 points sur 33 possibles en 11 matchs).

Paulo Fonseca peut compter sur le retour de Jonathan David après son absence mercredi, et sur les retours de longue date d'André Gomes et Jonathan Bamba depuis le milieu de semaine.

Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Nord à 21h00 avec les commentaires de Sylvain Charley. Avant-match dès 20h30 et débrief autour d'Adrien Bray au 03.20.55.89.89 à partir de 23h00.

