DIRECT - L1 : Un LOSC diminué à Nice, pour arbitrer la course à l'Europe

Champion de France en titre, le LOSC est bien loin d'assumer ce statut cette saison et n'est que 10e de Ligue 1 à deux journées de la fin. Avec un effectif diminué, Jocelyn Gourvennec et les Lillois sont à Nice ce soir pour arbitrer la course à l'Europe. Coup d'envoi 21h00