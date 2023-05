Ligue 1 : Un LOSC expérimental s'offre le scalp de l'OM

Pour ce choc face à l'Olympique de Marseille, toujours en lutte pour avoir la meilleure place possible sur le podium du championnat, les Lillois seront privés de Fonte et Alexsandro, tous deux suspendus (et Djalo, toujours blessé) et d'Edon Zegrovah.

Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Nord à 21h00 avec les commentaires de Bastien Ducrocq, l'avant-match dès 20h30 autour d'Adrien Bray et vos réactions au 03.20.55.89.89. A la mi-temps, retrouvez également le journal des sports avec les résultats de l'ESBVA en finale de Ligue féminine de basket, les 4 jours de Dunkerque , la montée en ligue 2 qui s'approche pour l'USL Dunkerque, etc

