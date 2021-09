DIRECT - LDC : Le LOSC commence sa campagne européenne contre Wolfsburg

Le LOSC entame sa 7e participation à la Champion's League en 20 ans. C'est dans la peau de champion de France que le club nordiste reçoit Wolfsburg, actuellement leader de Bundesliga (4 victoires en 4 matchs).

Pour s'extirper d'un groupe relativement homogène (Lille, Séville, Wolfsburg, Salzbourg), Jocelyn Gourvennec et ses hommes devront commencer fort, et ne pas reproduire les erreurs déjà vus en championnat depuis le début de saison. L'entraîneur lillois déjà sous pression pour son premier match de ligue des champions en tant qu'entraîneur, devra jouer sa plus belle partition pour surprendre son adversaire, l'expérimenté Marc Van Bommel et sa meute de loups ("Wolfe", surnom du club, signifie "les loups")