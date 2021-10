DIRECT - LDC : Le LOSC doit se reprendre face à Séville

Le LOSC a rechuté ce week-end à Clermont (1-0), après 3 victoires et un nul sur les quatre matchs précédant la dernière trêve internationale. Il va falloir montrer un autre visage ce soir face au FC Séville (21h00), plus entreprenant, conquérant, réaliste. En cas de mauvais résultat, le champion de France serait en difficulté à la fin de la phase aller et se prépareraient d'une très mauvaise façon pour le match retour à Séville, dans 15 jours.

