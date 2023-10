DIRECT - Ligue des Champions : le RC Lens vers un exploit face à Arsenal ?

Les Lensois célèbrent tous ensemble le but d'Elye Wahi à Strasbourg.

Le Racing Club de Lens a rendez-vous avec son histoire (européenne) ce soir à Bollaert. Le match opposant les Sang-et-Or pour le compte de la 2e journée de phase de poule de Ligue des Champions rappelle nombreux souvenirs aux supporters les plus anciens. Les Gunners, entraînés à l'époque par Arsène Wenger, n'avait su l'emporter ni à l'aller à Bollaert (1-1), ni à Wembley où Mickaël Debève avait offert la victoire aux Lensois (0-1). Un "clin d'œil à l'histoire" sera fait à cette époque expliquait Franck Haise en conférence de presse avant le match avec un maillot collector porté par les joueurs ce soir. Côté sportif, le tacticien botte en touche et veut se concentrer sur la rencontre et l'envie de poser des problèmes aux Londoniens.

Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Nord à 21h00 avec Sylvain Charley et Mehdi Izeghouine au stade Bollaert. Avant-match dès 19h avec la présence de Samir Guelsifi (capitaine de Marcq, N3 ), Carmelo Canetti (entraîneur Béthune, R1 ) et Pavel Clauzard (journaliste) autour d'Adrien Bray.

Après la première journée et le match nul lensois à Séville (1-1), Arsenal a pris la tête du groupe grâce à une victoire 4-0 face au PSV Eindhoven.

