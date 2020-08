DIRECT - le FCSM rencontre le PSG en match amical

Le FC Sochaux-Montbéliard se déplace au Parc des Princes ce mercredi 5 août pour une rencontre amicale face au Paris Saint-Germain. Ce match est à suivre en Direct sur l’antenne de France Bleu Belfort Montbéliard. Le coup d'envoi est prévu à 19h.

A 20 jours de la reprise de la Ligue 2, et moins d’une semaine de leur quart de finale de Ligue des Champions, les Sochaliens et leur entraîneur, Omar Daf, veulent montrer leur valeur, même si de nombreux joueurs du PSG seront absents, laissés au repos. Kylian Mbappé et Layvin Kurzawa, ne seront pas présents puisqu'ils sont blessés.

Le match a lieu à huis clos au Parc des Princes.

Suivez notre Direct