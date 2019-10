Direct Vidéo : le match caritatif du Variétés Club de France à Bayonne ce mercredi à 19h

Grand spectacle avec le match du Variétés Club et Didier Deschamps ce mercredi à 19h, un événement foot à vivre en direct avec France Bleu Pays Basque.

Bayonne, France

France Bleu est mobilisée pour vous faire vivre au plus près l'événement foot au Pays Basque avec le match caritatif du Variétés Club de France à Bayonne ce mercredi soir. Didier Deschamps, l'enfant du pays, les champions 1998 et des personnalités du show-biz face à l'équipe des anciens de l'Aviron Bayonnais, soutenus par les rugbymen et des membres de l'équipe féminine.

En direct de Jean Dauger

De 16h à 19h, vivez de l'intérieur les derniers préparatifs de ce match et l'arrivée des stars des ballons ronds et ovales au stade Jean Dauger de Bayonne. Avant de chausser les crampons ils sont au micro de Médéric Bouillon et Isabelle Nogues.

Dès 19h, la rencontre est à suivre en direct vidéo avec les commentaires d'Emmanuel Clerc de France 3 Euskal Herri, Stéphane Garcia de France Bleu Pays Basque et Vincent Etcheto. Ils sont attendus sur le terrain : Didier Deschamps, Laurent Blanc, Christian Karembeu, Robert Pires, Bixente Lizarazu, Fabien Barthez, Frédéric Piquionne, Sidney Govou, Clément Chantôme, Omar da Fonseca, Sony Anderson, Alain Giresse, Dominique Rocheteau, Yannick Noah, Claudia Tagbo, Kev Adams...

Le Variétés Club de France qui a déjà récolté 6 millions d’euros au profits d'associations depuis sa création par Jacques Vendroux en 1971 dispute ce mercredi son 2347ème match. Cette soirée de gala est à but caritatif, le bénéfice sera reversé à 3 associations