DIRECT - Le RC Lens de retour en Ligue 1 : suivez notre émission spéciale

Le mythique RC Lens au cœur d'une émission spéciale ce mercredi sur France Bleu Nord. De 17h à 19h, écoutez nos reporters en direct du centre d'entraînement la Gaillette aux côtés du directeur général du club, de fidèles supporters, d'anciens et actuels joueurs, etc.

A l'occasion de la diffusion de la série-documentaire "Lens, de sang et d'or" gratuitement sur la chaîne L'Equipe en partenariat avec France Bleu Nord ces mercredi 24 et jeudi 25 juin à 21h, écoutez notre émission spéciale en direct du centre d'entraînement du RC Lens, la Gaillette, de 17h à 19h.

Le directeur général du club Arnaud Pouille, les plus fidèles supporters, les joueurs Florian Sotoca ou Jonathan Gradit, des anciens comme Eric Sikora et Tony Vairelles, mais aussi les réalisateurs du documentaire seront au micro de Benoit Dequeuvauviller et Emma Sarango.