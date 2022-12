[Direct] - Le SM Caen reprend le championnat ce lundi à Bastia

Le SM Caen et Hugo Vandermersch se déplacent à Bastia lors de la 16e journée de Ligue 2

Après six semaines de pause, le championnat de Ligue 2 reprend ce lundi soir. Le SM Caen se rend à Bastia dans un contexte particulier : match à huis-clos et absence de son coach Stéphane Moulin sur le banc. Suivez ici dès 21h les principaux faits du match et venez écouter en direct de Furiani la rencontre.

Principaux faits de jeu :

Suivez ici SC Bastia - SM Caen

