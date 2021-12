DIRECT - Ligue 1 : Lorient joue à Troyes, suivez le match en intégralité

Armand Laurienté et le FC Lorient vont-ils mettre un terme à leur longue série et renouer avec la victoire à Troyes ?

C'est un match qui vaut cher dans la course au maintien entre concurrents mal classés. Le FC Lorient, avec ses huit matchs sans victoire dont quatre défaites consécutives, défie Troyes, et ses quatre matchs d'affilée sans victoire non plus dont trois revers de rang.

Les déplacements des Merlus à Troyes, ce mercredi à partir de 19h pour la 16e journée de Ligue 1, est à suivre en intégralité sur France Bleu Breizh Izel.

