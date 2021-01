DIRECT - Ligue 1 (J20) : suivez Lorient - Dijon, choc pour le maintien

C'est un match qui ne manque pas de sel à plusieurs titres. Le FC Lorient affronte Dijon, ce mercredi à partir de 21h, en match reprogrammé de la 20e journée de Ligue 1. Initialement prévue il y a dix jours, la rencontre a été reportée en raison de la sévère épidémie de Covid-19 dans les rangs du FCL. Un deuxième report a suivi pour les Merlus, cette fois pour le match à Nîmes prévu dimanche dernier.

Assez de joueurs pour le match, mais dans quel état physique ?

Mais seulement trois jours plus tard, le FC Lorient est contraint de jouer par le LFP puisqu'ayant récupéré quelques éléments qui lui permettent, conformément au règlement, d'aligner 20 joueurs dont gardien de but. Peu probable, en revanche, que les joueurs récemment rétablis soient en pleine possession de leurs moyens pour ce match capital dans la course au maintien. Le FCL, 20e et dernier, compte trois points de retard sur son adversaire du jour, 18e et barragiste. Suivez ce choc de la peur en intégralité sur France Bleu.

Le match en direct

Le classement