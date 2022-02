DIRECT - Ligue 1 : Lorient affronte Lens, suivez le match en intégralité

Au match aller, le FCL et Igor Silva avaient fait match nul 2-2 sur la pelouse du RC Lens de Gael Kakuta

Encore et toujours, le FC Lorient chasse les points dans la course au maintien en Ligue 1. 19e du classement avant le début de cette 23e journée mais désormais derniers après la victoire samedi de Saint-Etienne face à Montpellier (3-1), les Merlus courent toujours après une première victoire depuis plus de quatre mois.

Face à Lens, de son côté en quête de points pour réintégrer les places européennes, les Merlus vont tenter de mettre fin à leur série de 16 matchs consécutifs sans victoire depuis le 22 septembre dernier face à Nice. Suivez la rencontre en intégralité sur France Bleu Breizh Izel avec Nicolas Blanzat et Loïc Druon.

