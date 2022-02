DIRECT - Ligue 1 : le Stade Brestois reçoit le FC Lorient, suivez le derby en intégralité

Ty Zefs et Merlus se retrouvent ce dimanche à partir de 15 heures pour la 26e journée de Ligue 1 au stade Francis Le Blé. Ce derby entre le Stade Brestois et le FC Lorient sera marqué par la volonté des Brestois de confirmer leur victoire 2-1 à l'aller au Moustoir et d'avancer très vite vers un maintien serein en Ligue 1, alors que les Lorientais chercheront au contraire à prendre leur revanche et à se relancer dans la course au maintien pour essayer de sortir de la zone rouge. Suivez le match en intégralité sur France Bleu Breizh Izel.

