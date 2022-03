DIRECT - Ligue 1 : Lorient reçoit Lyon en ouverture de la 27e journée, suivez le match en intégralité

Le FC Lorient reçoit l'Olympique Lyonnais, ce vendredi à partir de 21h, en ouverture de la 27e journée de Ligue 1. Face aux Gones, les Merlus veulent bonifier leur victoire dans le derby à Brest, et rester hors de la zone rouge. Suivez la rencontre en intégralité sur France Bleu Breizh Izel.

Terem Moffi et le FC Lorient accueillent Jérôme Boateng et l'Olympique Lyonnais, ce vendredi soir

Les Merlus vont-ils poursuivre leurs bons résultats face aux cadors au Moustoir ? Après avoir accroché le PSG (1-1), et battu Monaco, Lille, Nice mais aussi Lens, le FC Lorient reçoit Lyon, ce vendredi à partir de 21h, en ouverture de la 27e journée de Ligue 1.

Face à des Lyonnais irréguliers et qui naviguent en milieu de tableau, les Lorientais vont tenter de bonifier leur victoire dans le derby, dimanche dernier, et de confirmer leur redressement depuis un mois (victoire contre Lens, nul à Monaco, défaite contre Montpellier et victoire à Brest). Cela permettrait au FCL de rester hors de la zone rouge. Suivez la rencontre en intégralité sur France Bleu Breizh Izel.

