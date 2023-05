DIRECT | Ligue 1 (35e journée) : le Stade de Reims défie Lens

Une semaine après sa belle victoire contre Lille, le Stade de Reims défie un autre club des Hauts-de-France ce vendredi en ouverture de la 35e journée de Ligue 1. En plus de Mitchell Van Bergen, Myziane Maolida et Noah Holm, absents de longue date, Will Still doit faire sans Kamory Doumbia touché au quadriceps et Thibault De Smet, blessé à l'ischio.

ⓘ Publicité

Le défi est grand pour des Rémois sans pression, 10e de Ligue 1, face à des Lensois lancés dans une course pour la qualification directe en Ligue des Champions. Retransmission en direct sur France Bleu dès 20h30 avec Alexandre Audabram et Julien Lampin

loading

loading

loading