DIRECT - Ligue 1 : avec le maintien en tête, suivez le match du Stade Brestois face à Lens

Neutralisés par Nimes dimanche dernier, Steve Mounié et le Stade Brestois accueillent Lens ce dimanche

Le Stade Brestois va-t-il faire un grand pas vers le maintien ? Une deuxième occasion consécutive à domicile se présente pour les Ty Zefs. Tenus en échec par le barragiste Nîmes il y a une semaine (1-1), les Brestois affrontent cette fois, ce dimanche à partir de 15h, le RC Lens au stade Francis Le Blé.

Entre des Brestois 16e en quête de maintien et privés de nombreux joueurs (Faivre, Charbonnier, Hérelle, Lasne blessés ou Belkebla suspendu) et des Lensois 5e qui veulent s'affirmer à la 5e place qualificative à l'Europe et aussi privés de nombreux joueurs en raison du coronavirus, qui tirera son épingle du jeu ?

