DIRECT - Ligue 1 : Brest affronte Nîmes, suivez ce match crucial pour le maintien en intégralité

Le Stade Brestois accueille le Nîmes Olympique, ce dimanche à 15h, pour la 32e journée de Ligue 1. Alors que les Brestois n'ont presque plus de marge dans la course au maintien, ils ont impérativement besoin d'une victoire face à des Crocos à l'aise en déplacement. Suivez la rencontre en intégralité

Irvin Cardona et le Stade Brestois doivent retrouver de l'allant ce dimanche à Le Blé face à Nîmes

Malheur au vaincu ! Ce dimanche à partir de 15h au stade Francis Le Blé, un match crucial dans la course au maintien oppose le Stade Brestois au Nîmes Olympique. Les Brestois, 16e et en grande difficulté sur la phase retour, doivent l'emporter face à des Nîmois 18e et barragistes qui veulent entretenir leurs espoirs de maintien dans l'élite.

Suivez le match en intégralité sur France Bleu Breizh Izel avec Nicolas Blanzat, Léo Rozé et David Bouard.

