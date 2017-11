DIRECT - Ligue 1 : Caen entame sa semaine à 3 matchs par la réception de Bordeaux

Le Stade Malherbe de Caen accueille Bordeaux pour le compte de la 14ème journée de Ligue 1. Il peut remonter à la 6ème place en cas de succès ou de match nul. Si Bordeaux venait à s'imposer, il doublerait Caen.

Suivez le match en direct avec les commentaires de Boris Letondeur et Esteban Pinel sur France Bleu.

Le Direct écrit

BUUUUUUUT CAEN - 24' : Santini ouvre la marque de la tête. Le Croate est trouvé par un sublime centre de Rodelin au deuxième poteau.

OCCASIONS BORDEAUX - Double parade de Vercoutre en deux occasions Bordelaises. Une madjer de Malcolm puis une tête à bout portant de Jovanovic.

COUP D'ENVOI - C'est parti entre Caen et Bordeaux ! Les Bordelais ont donné le coup d'envoi et surprise ! Da Silva n'est pas sur le terrain, remplacé numériquement par Guilbert, et en défense centrale par Genevois.

COMPO - Bordeaux arrive à Caen dans sa disposition habituelle (4-3-3), sans véritable absent.

Le XI de départ de ce #SMCFCGB ! pic.twitter.com/eJvwgfrLbW — FCGirondins Bordeaux (@girondins) November 25, 2017

COMPO - Retour d'Ait Bennasser et de Bessat dans le onze de départ du SMC. Genevois, passeur décisif face à Nice la semaine passée est reconduit à droite de la défense malgré le retour de suspension de Guilbert.

