DIRECT - Ligue 1 : des grenats princiers pour gagner enfin ? Vivez FC Metz - PSG sur France Bleu Lorraine

Dès 16 heures 30, vivez le choc FC Metz - Paris Saint-Germain sur France Bleu Lorraine, seule radio à vous faire vivre tous les matchs du FC Metz en intégralité, et réagissez en direct dans l'après-match, dès 19 heures.

Tout va très vite dans le football, répètent souvent ses acteurs. Mais tout peut aussi être bien long...

Le FC Metz court depuis 5460 jours (14 ans et 11 mois !) après une victoire sur le Paris Saint-Germain. Et il attendait depuis 191 jours le retour de son homme providentiel.

Ibrahima Niane, meilleur buteur de la Ligue 1 avant de se rompre les ligaments croisés d'un genou, toujours meilleur buteur des Grenats malgré une absence de plus de six mois, figure dans le groupe retenu pour affronter le PSG. Ce retour, à évidemment aborder avec prudence, apporte tout de même un peu de bonheur à une équipe messine désespéramment inoffensive. Elle n'a marqué qu'un but pour l'honneur lors des 487 dernières minute qu'elle a jouées.

Lors de la dernière journée, à Reims, le FC Metz a stoppé sa série de défaite. Il doit maintenant gagner à nouveau pour maintenir sa place dans la première moitié de classement. Le PSG n'est peut-être pas le meilleur adversaire pour cela mais, avec un peu de chance, le champion en titre aura déjà la tête à sa demi-finale de Ligue des champions, prévue mercredi.

L'avant-match

Le groupe

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En plus du retour d'Ibrahima Niane, absent depuis le 16 octobre, le FC Metz enregistre aussi le retour de Kevin N'Doram. Seuls Tchimbembé et Pajot, dont les saisons sont déjà terminées, et Ambrose qui n'a pas été retenu, sont absents.

Marquinhos, en reprise, est e seul absent de marque au PSG

Le direct radio

Avant-match dès 16 heures 30, coup d'envoi à 17 heures avec Thomas Jeangeorge et Gaby Davit (au stade) et Thomas Lavaud (en studio). Réagissez en direct dans l'après-match, dès 19 heures, au 03 87 52 13 13.

Le direct web

Les scores et classements en direct