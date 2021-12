DIRECT - Ligue 1 : enchaîner, enfin ! Vivez FC Metz - Montpellier sur France Bleu Lorraine

Dès 18 heures 30, vivez FC Metz - Montpellier sur France Bleu Lorraine, seule radio à vous faire vivre tous les matchs du FC Metz en intégralité, et réagissez en direct dans l'après-match, dès 21 heures.

Le moment est-il, enfin, venu ?

Après Lille, Paris, ou Marseille, ses meilleures prestations de la saison, le FC Metz n'a jamais réussi à enchaîner par une victoire. Ce qui explique son médiocre classement avant cette 16e journée de Ligue 1.

Vainqueurs convaincants à Nice lors de la dernière journée, les Messins vont-ils enfin réussir à enchaîner deux victoires de rang ? L'irrégularité montpelliéraine et le fait d'être invaincu depuis quatre journées permettent aux Messins de croire en une victoire à domicile. Ce serait la première depuis dix mois !

L'avant-match

à lire aussi Ligue 1 : le FC Metz veut enchaîner contre Montpellier

Le groupe

Deux absents : Habib Maïga, toujours blessé au mollet et remplacé par Warren Tchimbembé, et Farid Boulaya, qui purge son deuxième et dernier match ferme de suspension. Seul changement par rapport au groupe de Nice : Pape Ndiaga Yade remplace Lenny Joseph.

Le direct radio

Avant-match dès 18 heures 30, coup d'envoi à 21 heures avec Thomas Jeangeorge, Gaby Dalvit (au stade) et Thomas Lavaud (en studio). Réagissez en direct dans l'après-match, dès 21 heures, au 03 87 52 13 13.

Le direct web

Les scores et classements en direct