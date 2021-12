DIRECT - Ligue 1 : encore un tournant pour le FC Metz face à Lorient. Vivez le match sur France Bleu Lorraine

Encore un tournant dans cette saison galère !

19e et avant dernier de la Ligue 1, battu dans les grandes largeurs lors deux deux précédentes journées, le FC Metz a l'occasion de revenir à la hauteur de son adversaire du jour en cas de victoire.

Les Messins, qui n'ont remporté aucune de leur seize dernières rencontres jouées à Saint-Symphorien, affrontent un adversaire pas plus fringant. 16e, plongé en plein cauchemar puisqu'il n'a plus gagné depuis dix journées, le FC Lorient reste sur six défaites (et un seul but marqués) lors des six dernières journées. Il n'a plus gagné de match à l'extérieur depuis le... 16 octobre 2020 !

Les tournant précédents, contre Saint-Etienne ou Bordeaux, le FC Metz les a tous manqués. S'il parvient à empocher celui-ci, il peut espérer démarrer un nouveau cycle. Sinon...

L'avant-match

Le groupe

Jemerson est suspendu en raison de la révocation d'un sursis causé par un avertissement. Kévin N'Doram et Amine Bassi sont blessés. Habib Maïga, qui souffrait du mollet, est de retour et Lamine Guèye, non retenu, sort du groupe.

