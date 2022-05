DIRECT - Ligue 1 : vivez le match FC Metz - Angers Sco sur France Bleu Lorraine

Dès 20 heures 30, vivez FC Metz - Angers sur France Bleu Lorraine, seule radio à vous faire vivre tous les matchs du FC Metz en intégralité, et réagissez en direct dans l'après-match, dès 23 heures.

Tout s'arrête ou tout continue ?

Grâce à sa victoire de dimanche dernier, à Saint-Symphorien face à Lyon, mais aussi parce que Saint-Etienne à perdu son match en retard à Nice en milieu de semaine, le FC Metz, 19e, n'est qu'à trois points des Verts, 18es et barragistes, à deux journées de la fin de la saison de Ligue 1. Et il bénéficie d'une meilleure différence de but...

En cas de victoire sur Angers, officiellement maintenu depuis le milieu de semaine grâce à... la défaite de Saint-Etienne à Nice, les Grenats peuvent espérer dépasser leur rival stéphanois si celui-ci venait à s'incliner chez lui, ce samedi contre Reims.

Les Messins ne sont pas maîtres de leur destinée. Un moins bon résultat que celui de St-Etienne les enverraient en Ligue 2. Mais ils peuvent, et doivent, encore y croire. A condition de remporter une seconde rencontre de suite à domicile, ce qu'ils n'ont plus fait depuis octobre 2020.

Le groupe

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ils reviennent : Candé, Jean-Jacques, Oukidja (fin de suspension)

Ils sont absents : Amadou (blessé), Centonze (blessé), Maïga (blessé), Mbengué (non retenu), N'Doram (blessé), Pajot (suspendu)

Le direct radio

Avant-match dès 20 heures 30, coup d'envoi à 21 heures avec Thomas Jeangeorge et Gaby Dalvit (au stade) et Thomas Lavaud (en studio). Réagissez en direct dans l'après-match, dès 23 heures, au 03 87 52 13 13.

Le direct web

Les scores et classements en direct