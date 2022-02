DIRECT - Ligue 1 : vivez FC Metz - FC Nantes sur France Bleu Lorraine

Dès 14 heures 30, vivez FC Metz - FC Nantes sur France Bleu Lorraine, seule radio à vous faire vivre tous les matchs du FC Metz en intégralité, et réagissez en direct dans l'après-match, dès 17 heures.

Le FC Metz a une vraie belle opération à faire à condition qu'il l'a saisisse !

Les Grenats, 19es et relégable avant la 26e journée de Ligue 1, et qui enregistrent le retour de Nicolas de Préville, reçoivent Nantes tandis que ses adversaires directs auront fort à faire. Bordeaux se rend chez un Clermont foot en forme, le FC Lorient va à Brest où il reste sur cinq défaites de suite, enfin l'OM aura l'occasion de reprendre la 2e place à Troyes. L'AS Saint-Etienne, elle, a vaillamment lutté mais s'est inclinée en match décalé à Paris.

Nantes, équipe surprise de la saison mais handicapée par des absences importantes, devra digérer sa victoire de Paris et gérer une demi-finale de coupe de France qui se profile trois jours et qui pourraient permettre aux Canaris de disputer leur première finale depuis 2000.

L'avant-match

Le groupe

21 joueurs retenus. Le nom de l'un d'eux ne sera donc pas présent sur la feuille de match tout à l'heure.

Nicolas de Préville est de retour ! Touché au mollet contre Strasbourg, il n'a plus joué depuis un mois et demi. A part ça, encore beaucoup d'absents (Boubacar Traoré est suspendu, Centonze et Maïga sont blessés, N'Doram toujours en phase de reprise). Frédéric Antonetti, suspendu, purgera son premier match des tribunes.

Plusieurs titulaires nantais sont forfaits : Castelletto et Merlin (malades) et Simon (raisons personnelles)

Le direct radio

Avant-match dès 14 heures 30, coup d'envoi à 15 heures avec Thomas Jeangeorge et Gaby Dalvit (au stade) et Thomas Lavaud (en studio). Réagissez en direct dans l'après-match, dès 17 heures, au 03 87 52 13 13.

Le direct web

Les scores et classements en direct