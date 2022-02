DIRECT - Ligue 1 : vivez FC Metz - OM sur France Bleu Lorraine

Depuis son retour en Ligue 1, le FC Metz ne perd pas face à l'OM... mais il ne gagne pas non plus. Il reste sur quatre matchs nuls consécutifs, dont la plupart bien frustrants, à l'image du match aller. Cette série se poursuivra-t-elle ce soir ? Oui, à condition que la défense messine confirme sa forme des dernières semaines et que l'attaque se réveille !

Ils sont blessés : Centonze, Kana-Biyik, de Préville, N'Doram et Udol.

Ils reviennent : Mbengué, Kiakaté et Sarr

Avant-match dès 20 heures 30, coup d'envoi à 20 heures 45 avec Thomas Lavaud et Gaby Dalvit (au stade). Pas d'après-match ce soir en raison des vacances scolaires.

