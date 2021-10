DIRECT - Ligue 1 : le FC Metz affronte le RC Lens. Suivez le match sur France Bleu Lorraine

Dès 14 heures 30, vivez Lens - FC Metz sur France Bleu Lorraine, la seule radio à vous faire vivre tous les matchs du FC Metz en intégralité, et réagissez en direct dans l'après-match, dès 17 heures.

Le FC Metz, 18e de la Ligue 1, retrouvera-t-il le nord, à Lens ?

Ce serait une bonne chose puisque Saint-Etienne et Brest, les deux seules équipes derrière lui au classement avant le début de cette 11e journée, ont pris un point. Et surtout pour ne pas voir le fossé se creuser avec le milieu de classement.

La tâche sera compliqué puisque Lens est deuxième du classement mais, au moins, les Grenats récupèrent bon nombre de blessés et de suspendus.

L'avant-match

Le groupe

Dylan Bronn, Fabien Centonze et Habib Maïga ont terminé de purger leur suspension, Thomas Delaine revient de blessure, et Amine Bassi réintègre le groupe. En revanche, Kiki Kouyaté et Ibrahima Niane sont toujours absents (sur blessure)

Le direct radio

Avant-match dès 14 heures 30, coup d'envoi à 15 heures avec Thomas Jeangeorge (au stade) et Thomas Lavaud (en studio). Réagissez en direct dans l'après-match, dès 17 heures, au 03 87 52 13 13.

Le direct web

Les scores et classements en direct