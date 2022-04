DIRECT - Ligue 1 : Vivez le match FC Metz - Stade Brestois sur France Bleu Lorraine

Dès 14 heures 30, vivez FC Metz - Stade Brestois sur France Bleu Lorraine, seule radio à vous faire vivre tous les matchs du FC Metz en intégralité, et réagissez en direct dans l'après-match, dès 17 heures.

Contre Brest, le FC Metz débute les célébrations de son 90e anniversaire... Joyeux anniversaire quand même ! Après la défaite concédée à Lorient en milieu de semaine, pas sûr que l'ambiance soit très festive ce dimanche à Saint-Symphorien.

A cinq journées de la fin, Metz, 20e et dernier de la Ligue 1, pointe à sept point de St-Etienne, le barragiste, battu hier soir chez lui par Monaco et tout dans le club, du comportement aux paroles, laisse penser que plus personne ne croit encore en un sauvetage.

Le groupe

ils reviennent : Centonze et Niakaté

ils sont absents : Amadou, Bronn, Cabit, Kana-Biyik, Oberhauser et Udol (blessés). Maïga (reprise)

ils sortent du groupe : N'Guette

ils n'ont pas été retenu : Lacroix, Jean-Jacques

Le direct radio

Avant-match dès 14 heures 30, coup d'envoi à 15 heures avec Thomas Jeangeorge et Gaby Dalvit (au stade) et Thomas Lavaud (en studio). Réagissez en direct dans l'après-match, dès 17 heures, au 03 87 52 13 13.

Le direct web

Les scores et classements en direct