Ligue 1 (J15) : Caen ramène un bon point d'Angers (1-1)

Le Stade Malherbe de Caen prend un nouveau point à l'extérieur en ramenant le nul d'Angers (1-1) pour le compte de la 15ème journée de Ligue 1. Mené 1-0 dès l'entame de la deuxième période, les Normands ont eu le mérite de revenir au score grâce au 3ème but de la saison de Beauvue. Caen repasse 16e.

Pierrick Capelle a ouvert la marque pour Angers mais Jonathan GRadit et le SM Caen sont repartis d'Anjou avec un point.

Un bon point dans la lutte pour le maintien

Petit à petit, Caen fait son nid loin de d'Ornano. Malmenés à domicile (défaites contre Rennes et Monaco), les joueurs de Fabien Mercadal trouvent du répit à l'extérieur. Après le nul à Bordeaux (0-0), c'est à Angers qu'ils sont allés grappiller un point. Ce n'est pas l'Amérique mais en période de vache maigre, il faut savoir se satisfaire du peu.

Après une première période maîtrisée dans un inhabituel 3-5-2, les Caennais ont raté leur entame de deuxième mi-temps. Sur une relance en 6m et une rapide remontée de balle, les Angevins ouvraient la marque grâce à Capelle de la tête. Les Caennais ont mis 10 minutes à s'en remettre mais Beauvue a remis les équipes à égalité après un superbe travail de Baysse et un non moins superbe centre de Diomandé.

Le score et le partage des points sont logiques sur la physionomie de la rencontre, même si les Malherbistes se sont faits quelques frayeurs en fin de rencontres. Ce point ramené d'Angers lance bien la semaine à trois matchs du SMC. Mercredi, il faudra confirmer face à Nîmes, en pleine forme, large vainqueur d'Amiens (3-0), et surprenant 8ème de Ligue 1, avec 20 points, soit sept de plus que les Normands. Mercredi à d'Ornano, ce sera soit combler la brèche ou faire le grand écart.

Le fil du match

90' + 3 - Pavlovic envoie son tir en tribune. Caen va obtenir le point du match nul.

90' + 3 - Baysse concède la même faute que la semaine passée face à Monaco. La Normandie tremble...

90' - Il y aura trois minutes de temps additionnel.

89' - Grosse faute de Gradit qui accroche le maillot de Kanga à l'entrée de la surface. Capelle dépose le ballon sur la tête de Thomas qui prolonge au deuxième poteau. Bamba, oublié par Baysse, reprend du plat du pied, directement sur Samba.

88' - Dernier changement à Caen. Le buteur, Beauvue, sort. Il est remplacé par Bammou pour les ultimes minutes.

85' - Kanga remplace Bahoken pour le dernier changement du SCO.

83' - Dans la foulée, la réponse de Fabien Mercadal. Diomandé, passeur décisif, est remplacé par Sankoh.

81' - Deuxième changement à Angers, Mangani remplace Reine-Adélaide.

70' - Premiers changements du match. Fabien Mercadal lance Tchokounté à la place de Crivelli. A Angers, Lopez remplace Tait.

L'égalisation caennaise !!! Baysse se bat pour récupérer un ballon près du poteau de corner angevin, puis remise en retrait vers Diomandé qui dépose un centre parfait sur la tête de Beauvue, seul aux 6m. Le @smcaen recolle (1-1) #SCOSMC#FBsport — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) December 1, 2018

60' - Carton jaune pour Fajr, en retard sur Tait.

55' - Djiku se rend coupable d'un coup de coude sur Thomas sur un corner angevin. L'arbitre ne voit pas le mauvais geste du Caennais.

50' - BUT pour Angers ! Capelle ouvre le score ! Après une remontée de balle côté gauche, les angevins repiquent dans l'axe, puis à droite. Le centre de Bamba trouve la tête de Capelle qui prend le meilleur sur Guilbert et catapulte sa reprise plein axe sous la barre. 1-0 pour le SCO !

47' - Petite frayeur entre Baysse et Samba. Le défenseur caennais laisse filer le ballon vers son gardien mais Samba doit sortir dégager en touche en dehors de sa surface.

C'est reparti à Angers, tout reste à faire entre les deux équipes. Aucun changement à signaler.

Mi-temps à Angers, 0-0 entre Caennais et Angevins après une première période marquée par quelques occasions de part et d'autre.

45' - Il y aura une minute de temps additionnel.

43' - Baysse sauve Caen ! de 25 m, Tait envoie un coup franc par dessus la défense du SMC qui s'aligne mal. Thomas se retrouve tout seul devant Samba mais tarde à enchainer. Baysse dévie in extremis le tir du défenseur angevin du bout du pied. Corner. Celui-ci ne donne rien.

39' - Dijku à côté ! Sur un long coup franc de Fajr venu de la droite, Dijiku coupe de la tête devant la surface. Le ballon file devant le but et sort à gauche du poteau de Butelle.

Oniangué en forme dans les confrontations entre Angers et Caen. L'an dernier, il avait donné de l'ampleur à la victoire angevine en fin de match (3-0).

31' - Oniangué perd son duel face à Butelle ! Bien lancé dans le dos de la défense par Gradit, le capitaine caennais reçoit le ballon à l'entrée de la surface. Son contrôle l'oblige à ralentir sa course, puis à s'excentré à droite sous la pression de Traoré. Il parvient quand même à tirer mais Butelle est sur la trajectoire.

27' - Oniangué de loin ! Le capitaine caennais perfore dans l'axe et frappe de 20 mètres. Pavlovic détourne en corner. Le premier coup de pied de coin du match et dégagé en deux temps par le SCO.

14' - Première occasion du match pour le SCO ! Débordement sur la gauche de Tait, qui centre pour Bahoken. L'attaquant devance Armougom et reprend à 10m du plat du pied droit. Samba repousse des deux mains ce tir qui venait sur lui.

11' - Carton jaune pour Diomandé ! Sévère décision de M. Delajod, le Caennais semblait avoir taclé correctement Tait.

7' - Carton jaune pour NDoye ! Le milieu de terrain angevin s'est débattu au duel avec Diomandé, et lui a asséné un coup de poing dans la pomme d'Adam.

INTOX - Caen évolue finalement en 3-5-2. Tchokounté est resté sur le banc, Gradit est titulaire, sur l'aile droite. Guilbert, Djiku et Baysse compose la charnière centrale.

COUP D'ENVOI - Le début du match au stade Raymond Kopa, Angers donne le coup d'envoi.

Couleurs - Le SCO jouera avec son maillot habituel, rayé de bandes noires et blanches. Le SMC, lui, arborera son maillot rouge.

Zéro - Le Stade Malherbe n'a jamais gagné à Angers en Ligue 1...

Les Compos - Du changement à Caen ! Faycal Fajr est repositionné sur le côté gauche. Fabien Mercadal a également choisi de muscler son milieu de terrain en ajoutant Ismael Diomandé et à son attaque en associant Enzo Crivelli et Malik Tchokounté.

Angers se présente en 3-5-2 avec Bahoken en pointe.

Voici les onze Scoïstes qui débuteront sur le terrain d’ici une heure. #SCOSMCpic.twitter.com/yxVVl6ORT6 — Angers SCO (@AngersSCO) December 1, 2018

