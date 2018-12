DIRECT - Ligue 1 (J17) : Caen à Strasbourg pour s'extirper de la zone rouge

Suivez en direct et en intégralité le match de la 17ème journée de Ligue 1 entre le Stade Malherbe de Caen et le Racing Club de Strasbourg. A la défaveur du succès amiénois à Guingamp, les Caennais ont glissé dans la zone rouge (18ème) et doivent absolument gagner pour en ressortir.

Le direct radio

Au fil du match

Retrouvez les moments marquants de la rencontre entre Strasbourg et Caen.

COULEURS - Le RC Strasbourg évoluera avec son équipement habituel à domicile, maillot bleu, short blanc, chaussettes bleues. Quant au SM Caen, il arborera sa panoplie rouge.

ARBITRAGE - Le coup d'envoi sera donné à 14h par Olivier Thual. Il sera assisté de Nicolas Henninot et Stephan Pignatelli. Dans le car vidéo, chargé de la VAR, on retrouvera Hakim Ben El Hadj et Hamid Guenaoui.

COMPOS - Un 4-3-3 lancé par Fabien Mercadal à Strasbourg ! En l'absence de Djiku, Guilbert glisse à nouveau dans l'axe de la défense. Diomandé se positionnera en sentinelle devant la défense, ce qui permettra à Oniangué et Fajr de se projeter plus vers l'avant. En attaque, Bammou retrouve une place de titulaire et Tchokounté est en pointe en lieu et place de Crivelli.

📋 Découvrez le 1️⃣1️⃣ de départ pour affronter le @RCSA cet après-midi 🔴🔵



🔛 Yacine Bammou et Malik Tchokounté titulaires



Come on 👊🏼#SMCaen#TeamSMC#RCSASMCpic.twitter.com/SOjaBMHxOT — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) December 9, 2018

COMPOS - Strasbourg en 5-4-1, avec un profil très offensif.

🚨 #RCSASMC | Découvrez le onze de départ du Racing pour affronter le @SMCaen ⚔️ pic.twitter.com/GCfPe7QpOQ — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) December 9, 2018

Réagissez en direct sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter avec #AlloMalherbe.