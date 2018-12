DIRECT - Ligue 1 (J19) : Caen veut sabrer le champagne avant les fêtes à Reims

Suivez en direct la dernière rencontre de la phase aller de Ligue 1 version 2018-2019 entre le Stade de Reims et le Stade Malherbe de Caen. Les Normands, 16ème (17 pts) peuvent accrocher la barre des 20 points à la trêve en s'imposant à Auguste Delaune, face à des Champenois sur courant alternatif.

Congratulé par ses coéquipiers après son but égalisateur à Strasbourg, Saif-Eddine Khaoui est le Malherbiste du moment, avec deux buts lors des deux derniers matchs.

Caen, France

Le Direct Radio

Suivez en direct et en intégralité la rencontre de la 19ème journée de Ligue 1 entre le Stade de Reims et le Stade Malherbe de Caen, avec les commentaires d'Olivier Duc et de Boris Letondeur, de 20h30 à 23h.

Le fil du match

Le coup d'envoi sera donné à 21h par Jérôme Miguelgorry. Les arbitres assistants vidéo seront Stéphanie Frappart et Benoit Bastien.

Réagissez en direct !

Partagez vos réactions, vos avis via les réseaux sociaux. Sur Facebook, en commentant l'article dédié au match, et sur Twitter en utilisant les hashtags #AlloMalherbe et #SDRSMC.