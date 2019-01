DIRECT - Ligue 1 (J20) : Caen accueille Lille pour bien lancer 2019 en championnat

Le Stade Malherbe de Caen entame 2019 par la réception de Lille, équipe surprise de la première partie de saison et actuel dauphin du leader parisien au classement. 16ème avec 18 points, le SMC veut pousser sa série d'invincibilité au-delà de 4 matchs et continuer à se rapprocher du maintien.

Caen, France

Le direct Radio

Suivez la Grande Soirée Foot en direct sur France Bleu de 18h35 à 22h, avec Olivier Duc et Boris Letondeur. Prenez part à la retransmission en nous appelant au 02.31.44.48.44 ou en nous laissant vos messages, vos commentaires via les réseaux sociaux : Facebook et Twitter avec le hashtag #AlloMalherbe.

Le fil du match

COMPOS - En l'absence du capitaine Prince Oniangué, Fabien Mercadal aligne son équipe-type.

A Lille, Christophe Galtier aligne lui aussi son équipe-type. Seul Ballo-Touré n'y est pas, désormais parti à Monaco, le latéral gauche est remplacé par Koné.

🔴 Ça vient de tomber ! Voici le onze lillois concocté par Christophe Galtier 👇#SMCLOSCpic.twitter.com/u5IcbPv27u — LOSC (@losclive) January 11, 2019

Le coup d'envoi de Caen - Lille sera donné à 19h.