DIRECT - Ligue 1 (J21) : Duel du doute entre Caen et Marseille

Caen, France

Ce dimanche 20 janvier, à 17h, le Stade Malherbe de Caen (16ème), reçoit l'Olympiqyue de Marseille (9ème) au stade Michel d'Ornano. Suivez ce match en direct et en intégralité sur France Bleu avec les commentaires de Boris Letondeur et Olivier Duc. Vous pouvez, à tout moment de l'Avant-match (16h-17h) et de l'Après-match (19h-20h), prendre la parole à l'antenne en appelant Lucie au standard de France Bleu au 02.31.44.48.44.

Le direct radio

Le fil du match

ABSENCES - Caen et Marseille doivent faire face à des forfaits ce dimanche. Oniangué, Genevois et Ndom sont blessés, Imorou est malade, tandis que Khaoui ne peut être aligné face au club qui le prête à Caen. Côté marseillais, trois joueurs importants manquent à l'appel. Il s'agit des défenseurs Adil Rami (blessé à la cuisse) et Hiroki Sakai (Coupe d'Asie) et du milieu de terrain Luiz Gustavo (blessé). Clinton Njie, lui, n'est pas convoqué par Rudi Garcia, il serait en instances de départ.

ARBITRES - Le coup d'envoi sera donné à 17h par M. Schneider. Il sera assisté de MM. Zitouni et Henninot. MM. Wattelier et Guenaoui seront chargés de l'arbitrage vidéo (VAR).