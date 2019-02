DIRECT - Ligue 1 (J23) : Caen se saborde face à un Nantes longtemps en infériorité numérique

Caen, France

Nouvelle défaite du @smcaen, la 5ème d'affilée en #Ligue1 en 2019. L'avant-dernière place est bien confirmée après cette défaite face à @FCNantes pourtant en infériorité numérique pendant un heure (1-0). #FBsport#SMCFCNApic.twitter.com/SBQWGYfHM0 — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) February 13, 2019

90' - Il y aura 4 minutes de temps additionnel, mais Caen ne semble pas en mesure de revenir et Nantes gagne du temps très intelligement.

80' - Ouverture du score de Rongier pour Nantes, il prend Samba à contrepied sur ce pénalty tiré à droite. 1-0. #FBsport — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) February 13, 2019

#SMCFCN - Pénalty pour Nantes à 12 minutes de la fin... Dijku retient Waris dans la surface de réparation. D'Ornano tremble... #FBsport — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) February 13, 2019

71' - - Dernier changement à Caen, Joseph cède sa place à Ninga.

69' - Après une série de corners pour les nantais, Crivelli remplace Beauvue.

61' - Premier changement à Caen, Oniangué sort, Khaoui entre.

16627 spectateurs ce soir à d'Ornano.

Changement à Nantes à la pause. Eysseric reste au vestiaire et Touré le remplace.

C'est la mi-temps à d'Ornano ! Pas de but mais des occasions nantaises et surtout, un carton rouge pour Girotto, qui laisse ses coéquipiers à 10 pour la dernière heure de jeu. Un fait de jeu qui a permis à Caen de se lâcher un peu plus, sans réussite pour le moment.

45' - Après une belle percée de Bammou côté droit, l'ex Nantais sert Fajr à l'entrée de la surface. Le marocain rate son contrôle qui se transforme en talonnade pour Joseph, qui lui remet. D'une petite déviation, Fajr trouve Beauvue dans la surface au point de pénalty. Encerclé par 3 Canaris, le Guadeloupéen parvient à tirer du bout du pied mais le ballon est immédiatement renvoyé par le tibia de Pallois.

34' - Venu contester l'exclusion du brésilien, Pallois écope d'un carton jaune.

34' - Carton rouge pour Girotto ! Nantes va jouer la dernière heure à 10 contre 11 après ce deuxième carton jaune récolté en moins de 10 minutes. #SMCFCNpic.twitter.com/PyuUh1vURU — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) February 13, 2019

27' - Rongier tout près de l'ouverture du score. Après un ballon bêtement perdu par Gradit plein axe, les Nantais s'avancent à 3 contre 2. Ils tergiversent un peu trop mais Rongier est quand même servi à 20m. Son tir puissant prend la direction de la lucarne mais Diomandé dévie de la tête.

26' - Premier carton jaune du match ! Il est donné à Girotto pour une grosse semelle sur Oniangué. Fort logique.

20' - Gros choc entre Traoré et Gradit dans la surface malherbiste ! Le Nantais pousse trop loin son ballon, le Caennais intervient et se fait sécher par Traoré, lancé dans sa course. Pas de carton mais un rappel à l'ordre pour le Canari.

17' - Parade de Samba ! Festival d'Eysseric côté droit, la nouvelle recrue nantaise décale pour Girotto à 20m. Le Brésilien enroule du pied droit vers le petit filet opposé. Une fois de plus Samba est vigilant et détourne du bout des gants d'une belle horizontale.

10' - Coulibaly dépose Djiku et Armougom sur la droite de la surface avant de centrer fort au sol vers Waris au deuxième poteau. Brice Samba empêche le but en se couchant pour capter le ballon au premier poteau.

1' - C'est parti à Caen, le coup d'envoi donné par Beauvue.

HOMMAGE à SALA !

COMPO - 4 changements dans le ONZE de départ du SM Caen ! Exit Mbengue, Crivelli, Ninga et Khaoui, cela profite à Armougom, Bammou, Beauvue et Joseph, qui fêtera sa première titularisation en Ligue 1.

COMPO - Nantes se présente à Caen dans un inhabituel 3-5-2.

Le coup d'envoi sera donné à 19h30 par Willy Delajod.