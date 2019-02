DIRECT - Ligue 1 (J26) : Caen capable de gagner à Toulouse ?

Caen, France

Sevré de victoire en championnat depuis mi-décembre, soit sept matchs, le SM Caen va tenter de rompre cette mauvaise série à Toulouse, qui n'a plus gagné à domicile depuis fin août. Suivez le match en direct et en intégralité à partir de 14h30 avec les commentaires de Didier Charpin et Boris Letondeur.

C'est refusé par M. Letexier... et de notre avis, c'est une décision très discutable car Malik Tchokounté ne se préoccupe que du ballon et ne gène pas Reynet dans sa sortie. #TFCSMChttps://t.co/10MB4Cv6uV — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) February 24, 2019

16' - Le corner est frappé par Fajr au premier poteau. Dévié, le ballon monte dans les airs. A la réception, Tchokounté reprend de la tête et marque, mais M. Letexier estime que l'attaquant caennais a percuté Reynet dans les airs avant de marquer... L'arbitrage vidéo est consulté...

15' - Casimir Ninga se bat face à deux Toulousains et obtient un corner.

13' - Faute de Tchokounté sur Cahuzac à 25m après un centre dégagé de la tête par Djiku. La combinaison toulousaine pour aller trouver Jullien au deuxième poteau est bine lue par la défense caennaise.

9' - CARTON JAUNE pour Sanago ! L'attaquant toulousain envoie son coude dans le front du défenseur caennais dans un duel aérien. M. Letexier sort le premier avertissement du match.

5' - Impressionnante faute de Durmaz sur Djiku. Venu ôter le ballon au Suédois, le Caennais a effectué une pirouette au contact de son adversaire.

2' - La première faute toulousaine occasionne un coup franc intéressant pour Fajr à 35m. Le Marocain envoie le ballon vers le point de pénalty mais Crivelli et Diomandé sont trop court, Jullien renvoie de la tête.

1' - Le coup d'envoi est donné par les Toulousains. Caen évolue bien à cinq défenseurs, comme le week-end dernier face à Strasbourg. Diomandé a pris place dans l'axe de la défense.

COMPO Caen - Baysse et Khaoui font les frais de la réorganisation tactique opérée par le duo Courbis-Mercadal. Diomandé et Tchokounté, eux, en profitent pour intégrer le 11 de départ.

COMPO Toulouse - Pas de surprise du côté du Téfécé, qui aligne l'équipe attendue, en 4-3-3, avec Sanago, Gradel et Dossevi devant.

Le coup d'envoi sera donné à 15h par François Letexier. Il sera assisté de Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni. Le quatrième arbitre sera Stéphane Bré tandis que les arbitres vidéo (VAR) seront Floris Aubin et Abdelali Chaoui.

Le Stadium de Toulouse sous le soleil. Le @SMCaen va-t-il enfin décoller dans la course au maintien ? Avant-match dès 14h30 sur @fbleubnormandie#TFCSMCpic.twitter.com/t90ND20XTn — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) February 24, 2019

