DIRECT - Ligue 1 (J27) : Caen peut-il tenir le coup face au PSG ?

Suivez le match d'ouverture de la 27ème journée de Ligue 1 entre le Stade Malherbe de Caen et le Paris Saint-Germain. 18ème, en position de barragiste, le club normand va tenter de résister à l'ogre parisien, large leader du championnat. La rencontre en direct et en intégralité sur France Bleu

Caen, France

Le direct radio

Le fil du match

33' - Nouvelle transversale pour Kurzawa. Sur le 4ème corner parisien, le ballon est dévié au premier poteau par Crivelli, il échoue sur la tête de Kurzawa, qui involontairement l'envoie sur la barre. LE ballon rebondit juste devant la ligne de but avant d'être repris par Marquinhos, au dessus.

27' - Caen obtient un corner sur un centre de Guilbert. Fajr le frappe au point de pénalty, Marquinhos jaillit pour repousser le ballon qui revient sur Ninga, mais la reprise du Tchadien s'envole.

22' - BUT de Di Maria REFUSE par la VAR ! L'Argentin était hors jeu.

12' - Crivelli sur la transversale ! Sur un coup franc obtenu malicieusement par l'attaquant malherbiste, Khaoui envoie un superbe centre vers le point de pénalty. Crivelli reprend d'une tête plongeante et trouve la barre d'Aréola.

5' - Meunier combine avec Nkunku à droite de la surface. Le belge envoie un tir enroulé du gauche, à côté.

3' - Kurzawa sur la transversale ! Sur un corner mal renvoyé par les Caennais, Di Maria centre au deuxième poteau et trouve son latérakl qui se jette et envoie le ballon sur la barre. Derrière, les frappes de Kurzawa, de nouveau, et de Dani Alves, son contrées par des Malherbistes.

2' - Carton jaune pour Crivelli, qui est allé mettre un tampon sur Kurzawa sur le premier duel aérien du match.

1' - Le coup d'envoi est donné par Oniangué pour les Caennais.

Le coup d'envoi sera donné à 17h par M. Ben el Hadj.

COMPO Caen - Pour remplacer Alex Djiku, suspendu, Younn Zahary fait ses grands débuts dans la peau d'un titulaire face à ce qui se fait de mieux en France, Kylian MBappé, meilleur buteur du championnat avec 22 réalisations. Paul Baysse et Baissama Sankoh seront en tribune.

COMPO PSG - Le meilleur buteur du championnat, Kylian MBappé est bien titualaire. Marco Verratti est sur le banc, Thiago Silva en tribune.