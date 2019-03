DIRECT - Ligue 1 (J28) : Caen en quête d'exploit et de points à Rennes

Caen, France

COMPO CAEN - Retour dans le onze de départ de Romain Genevois, cinq mois et demi après sa rupture du tendon d'Achille à Saint-Etienne. L'habituel capitaine, Prince Oniangué, débute sur le banc.

COMPO RENNES - Mis à part l'absence du capitaine Benjamin André, c'est l'équipe-type alignée par Julien Stéphan ! Pour la première fois, MBaye Niang affrontera son club formateur

Le coup d'envoi sera donné à 17h par Benoit Millot.

