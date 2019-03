DIRECT - Ligue 1 (J29) : Caen accueille Saint-Etienne pour obtenir sa première victoire en 2019

Par Boris Letondeur, France Bleu Normandie (Calvados - Orne) et France Bleu Cotentin

Suivez en direct le match de la 29ème journée de Ligue 1 entre le Stade Malherbe de Caen et l'AS Saint-Etienne. Les Normands pourraient se retrouver en position de lanterne rouge en cas de défaite, mais pourraient gagner une place en cas de victoire et de non succès de Dijon à Guingamp.