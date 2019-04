DIRECT - Ligue 1 (J31) : Caen a Nîmes pour ressortir de la zone rouge

Caen, France

22' - Ninga cadre son tir ! Après un contre favorable côté gauche, Ninga se présente face à Bernardoni dans un angle fermé. Son tir écrasé est capté en deux temps par le gardien nîmois.

19' - Fajr est averti pour simulation. A vitesse réelle, ça parait logique, surtout à la vue de l’exagération du marocain. Au ralenti, on s'aperçoit que Bouanga touche le pied du Caennais...

17' - Crivelli manque le cadre de rien ! Parti en contre-éclair sur le côté gauche, Ninga remise vers Crivelli plein axe. L'attaquant au catogan efface Maoussa d'un grand pont puis frappe du pied droit. C'est trop croisé et ça passe à un mètre du poteau.

12' - Parade de Samba ! Sur le premier corner nîmois, Briançon reprend du genou à 5 m plein axe, délaissé par Oniangué. Samba est sur la trajectoire et repousse. Derrière, la reprise de Bobichon est trop croisée, passe devant le but et file en sortie de but.

10' - Carton jaune pour Zahary. Le jeune malherbiste est averti pour sa première faute de la rencontre. Une intervention débout, en retard sur Bouanga. C'est très sévère.

3' - Crivelli obtient un coup-franc à 25 m du but de Bernardoni, légèrement décalé sur la gauche. Fajr s'en charge et le frappe au sol. Dévié par les pieds d'un Nîmois, le ballon manque de prendre le gardien local à contrepied. Crivelli était à deux doigts de reprendre cette balle qui trainait.

1' - Le coup d'envoi est donné par les Caennais.

COMPO Caen - Le retour du capitaine Prince Oniangué dans le 11 de départ ! Un stade Malherbe plus défensif qu'à Monaco. Zahary prendra la place de Gradit dans l'axe. Ce dernier glisse sur la droite et permet à Guilbert de monter d'un cran, au milieu. Armougom fait les frais de la réorganisation, il débutera sur le banc.

COMPO Nîmes - Equipe classique pour le Nîmes Olympique. Jordan Ferri, coupable sur un but en milieu de semaine à Saint-Etienne, est sur le banc.

Le coup d'envoi sera donné à 20h